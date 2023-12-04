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Более сотни девушек легкого поведения задержаны в Астане и Алматы (видео)

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Девушки укрыли головы и стоят спиной к камере
Задержанные девушки. Фото: скрин видео ДП Алматы

В двух мегаполисах Казахстана за выходные проведены рейды по выявлению секс-притонов, в ходе которых полицейскими в участки доставлены свыше сотни девушек легкого поведения, передает NUR.KZ.

Как сообщает ДП Алматы в Instagram, локальные рейды сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью провели при содействии коллег из миграционной и местной полицейской служб.

"За минувшие выходные в Алматы выявлено 13 секс-притонов, в основном функционировавшие под видом салонов боди-массажа. Установлено, что "оздоровительную процедуру" клиентам оказывала 51 девушка легкого поведения, 14 из которых – граждане Узбекистана и Киргизии", отмечается в сообщении ведомства.

Иностранки водворены в приемник – распределитель полиции города.

В целом, в отношении работниц интим-индустрии департаментом полиции Алматы составлено 67 административных протоколов по ст. 449 КРКобАП и ст.492 КРКобАП, а в отношении собственников помещений, заведомо предоставленных для занятия проституцией, возбуждено 13 административных протоколов по ст. 450 КРКобАП.

Аналогичные рейды проведены и в столице Казахстана.

"На протяжении трех дней оперативно-профилактического мероприятия в полицию доставлено 88 девушек легкого поведения. По итогам составлен 81 административный протокол: за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией или сводничества – 64, за проживание в РК без регистрации – 11, в приемник распределитель направлены 3 гражданки из ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства", сообщает ДП Астаны в своем Instagram.

Также столичным департаментом на учет поставлены 34 девушки легкого поведения, с ними проведены профилактические беседы.

Напомним, рейды по секс-притонам в регионах начались в начале декабря.

Мы писали о случае в Костанае, где в ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявлен факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества. По подозрению в организации и содержании притона была задержана 57-летняя администратор сауны.

В Атырау в ходе проведения мероприятия "Правопорядок" среди девушек легкого поведения выявлен транссексуал, который также оказывал интимные услуги.

Под видом массажных салонов полицейские накрыли секс-притоны и в Караганде. В полицию доставили 16 человек, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела.

Позже стало известно о задержаниях девушек с сайта Kizdar.net в Астане, а также в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049049-bolee-sotni-devushek-legkogo-povedeniya-zaderzhany-v-astane-i-almaty/

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