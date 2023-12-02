43 девушки с сайта Kizdar.net попали в полицию в Астане (видео)

В Астане 43 девушки с сайта Kizdar.net попали в полицию за оказание интим-услуг. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники УБОП, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в ходе проведения ОПМ проверены сауны, салоны боди-массажа, квартиры, где оказывались интимные услуги, объявления были опубликованы на сайте Kizdar.net. В полицию доставили 43 девушки.

Составлены 33 административных протокола: по ст.450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) - 10, по ст.492 КоАП РК (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов удостоверяющих личность) - 6, по ст.440 КоАП РК (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 6, по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) - 11.

В приемник-распределитель водворена одна иностранка за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, на учет поставили 15 девушек легкого поведения, оказывающих секс-услуги за деньги. С ними проведены профилактические беседы.

Напомним, в Казахстане проводятся мероприятия по выявлению фактов организации секс-притонов.

Так, в Атырау полицейские обнаружили транссексуала - гражданина Таджикистана 1997 года рождения, который прибыл в Казахстан в ноябре. Он оказывал интимные услуги. Собранные документы о выдворении иностранца были переданы в управление миграционной службы.

Еще одного транссексуала поставили на учет в Павлодаре.

А в трех салонах Караганды мужчинам предлагали секс вместо массажа. В полицию доставили 16 человек, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией или сводничество".

В Костанае стражи порядка выявили секс-притон в сауне с девушками в откровенных нарядах.