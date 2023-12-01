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Транссексуал оказывал интимные услуги в Атырау

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Транссексуал в Атырау
Транссексуал. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Атырау транссексуал и мужчина оказывали интимные услуги. Их выявили полицейские в ходе проведения мероприятия "Правопорядок", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, сотрудники УБОП ДП Атырауской области выявили сауну, где оказывали интимные услуги 8 жительниц различных регионов страны - Шымкента, Алматы и Жамбылской области.

В отношении администратора возбуждено уголовное дело по ст.309 УК РК, то есть по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией.

Кроме того, в ходе мероприятия "Правопорядок" был выявлен транссексуал - гражданин Таджикистана 1997 года рождения, прибывший в Казахстан в ноябре. Собранные документы о выдворении иностранца переданы в управление миграционной службы.

Также стражи порядка выявили мужчину, который оказывал интимные услуги девушкам.

"Все выявленные лица поставлены на учет", - отметили в МВД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае задержали 57-летнюю женщину - администратора сауны. Ее подозревают в организации и содержании притона для занятия проституцией и сводничестве.

В полиции рассказали, что она находила девушек разного возраста и предлагала им денежное вознаграждение за оказание интимных услуг клиентам.

Во время обыска в сауне полицейские изъяли денежные средства, мобильные телефоны, журналы со списком клиентов и другие предметы.

Также секс-притон ликвидировали в Шымкенте - услуги там оказывали 10 девушек, в том числе несовершеннолетняя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048668-transseksual-okazyval-intimnye-uslugi-v-atyrau/

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