Еще в одном городе Казахстана задержали девушек с сайта Kizdar.net (видео)

Более 30 проституток за минувшие выходные доставили в полицию Талдыкоргана. Девушек поставили на профилактический учет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

В рамках отработки "STOP-трафик" оперативники УБОП проверили несколько саун и гостиниц областного центра, а также других сдаваемых помещений.

В итоге выявлено 5 притонов, владельцы которых за предоставление апартаментов для платных секс-услуг привлечены к административной ответственности по ст.450 КоАП РК и оштрафованы на крупные суммы. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

С начала года в регионе выявлено 12 аналогичных фактов. Собственники квартир, сдающие жилые помещения для дальнейшего использования в виде секс-притонов, оштрафованы более чем на 4 млн тенге.

"Возраст талдыкорганских "куртизанок", задержанных во время отработки, варьируется между 18 и 40 годами. Многие приехали в областной центр за легким заработком из отдаленных районов области, двое - вовсе из других регионов страны.

Среди доставленных есть девушки, оказывавшие интим-услуги через сайт Kizdar.net, деятельность которого проверяется следственными органами. Практически каждая не имеет специализации из-за отсутствия высшего или специального образования. Одна из задержанных "в профессии" более 10 лет, но в итоге так и не встала на путь исправления", - отметили в УБОП ДП.

Напомним, ранее в ДП Астаны сообщили, что 43 девушки с сайта Kizdar.net попали в полицию за оказание интим-услуг. Были составлены 33 административных протокола, 15 проституток поставили на учет.

Также в столице осудили семейную пару за организацию секс-притона в элитном ЖК Highvill. Незаконный бизнес просуществовал больше года. Доход заведения за все время составил свыше 500 млн тенге.

Как рассказали в полиции, притон организовала женщина совместно со своим гражданским супругом. С этой целью они посуточно арендовали несколько квартир.

Девушек астанчанка находила с помощью популярного сайта, где размещала объявления о трудоустройстве в качестве массажисток с высокой оплатой. Также она занималась раскруткой анкет на сайте Kizdar.net, которые благодаря этому были в топе на данном ресурсе.

"Действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим сожителем, они получали незаконный доход за организацию и содержание притонов от 800 000 тенге до 2 500 000 тенге за сутки. За данную незаконную деятельность суд приговорил главного организатора притона к 4 годам ограничения свободы. Ее сожитель получил 4 года лишения свободы", - поделились в ДП Астаны.