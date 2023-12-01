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Секс вместо массажа предлагали мужчинам в Караганде (видео)

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Задержания в Караганде
Массажный салон. Кадр из видео: polisia.kz

Мужчинам предлагали интимные услуги вместо массажа в трех салонах Караганды. В полицию доставили 16 человек, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в Караганде во время отработки сотрудники УБОП выявили и пресекли незаконную деятельность трех массажных салонов.

В них под видом массажа предоставлялись интимные услуги. Всего в полицию доставили 16 человек.

В отношении пятерых (владельцы и администраторы данных учреждений) ведется досудебное расследование по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией или сводничество". Назначены соответствующие экспертизы.

Также выявлен факт вовлечения в занятие проституцией, по которому ведется досудебное расследование.

Кроме того, составлены три административных материала в отношении лиц, предоставлявших помещения для занятия проституцией и сводничеством, а за приставание в общественных местах к ответственности привлечены 28 человек, оказывающих интимные услуги.

Наказание за организацию или содержание секс-притонов в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048719-seks-vmesto-massazha-predlagali-muzhchinam-v-karagande-video/

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