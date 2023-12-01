Секс вместо массажа предлагали мужчинам в Караганде (видео)
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Мужчинам предлагали интимные услуги вместо массажа в трех салонах Караганды. В полицию доставили 16 человек, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, в Караганде во время отработки сотрудники УБОП выявили и пресекли незаконную деятельность трех массажных салонов.
В них под видом массажа предоставлялись интимные услуги. Всего в полицию доставили 16 человек.
В отношении пятерых (владельцы и администраторы данных учреждений) ведется досудебное расследование по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией или сводничество". Назначены соответствующие экспертизы.
Также выявлен факт вовлечения в занятие проституцией, по которому ведется досудебное расследование.
Кроме того, составлены три административных материала в отношении лиц, предоставлявших помещения для занятия проституцией и сводничеством, а за приставание в общественных местах к ответственности привлечены 28 человек, оказывающих интимные услуги.
Наказание за организацию или содержание секс-притонов в Казахстане
Согласно ст.309 УК РК:
1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048719-seks-vmesto-massazha-predlagali-muzhchinam-v-karagande-video/