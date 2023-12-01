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Девушек в откровенных нарядах сняли на видео в секс-притоне в Костанае

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Секс-притон в Костанае
Сауна в Костанае. Кадр из видео: polisia.kz

В ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае выявили факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, по подозрению в организации и содержании притона для занятия проституцией задержана 57-летняя администратор сауны.

"Она находила девушек разного возраста и предлагала им денежное вознаграждение за оказание интимных услуг, при этом обещала полную конфиденциальность. В условленное время приезжали клиенты и просили предоставить девушек для интима", - рассказал начальник УБОП ДП Серик Байгонов.

Во время обыска в сауне полицейские изъяли денежные средства, мобильные телефоны, журналы со списком клиентов и другие предметы.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Проводятся все необходимые следственные действия.

Отметим, что на опубликованных стражами порядка кадрах можно заметить девушек в откровенных нарядах: в коротком топе, блузе с открытыми плечами, платье с вырезами по бокам.

Также правоохранители выявили четырех владельцев массажных салонов в Костанае и владельца сауны в Рудном, которые предоставляли помещения для занятия проституцией. Все они привлечены к административной ответственности по ст.450 КоАП РК с наложением штрафов в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Наказание за сводничество в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048637-devushek-v-otkrovennyh-naryadah-snyali-na-video-v-seks-pritone-v-kostanae/

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