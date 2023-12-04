Летевший из Алматы самолет вынужденно сел в Актобе вместо Уральска

Из-за непогоды самолет, летевший из Алматы, не смог приземлиться в Уральске и вынужденно сел в Актобе. Также был перенесен рейс Уральск – Астана, передает портал "Мой город".

Как сообщили порталу в пресс-службе аэропорта "Орал", вчера, 3 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями был перенесен рейс Уральск – Астана. А самолет, который летел из Алматы в Уральск, сел на запасном аэродроме в Актобе.

По информации портала, сегодня, 4 декабря, задержаны два рейса из Алматы.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, с 18:00 3 декабря до 04:00 4 декабря в Уральске шел дождь со льдом.

"Это негативно влияет на безопасность полетов, так как из-за осадков быстро образуется корка льда. В таких случаях аэропорт использует антигололедный реагент. Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейсов, исходя из прогноза погоды и возможных рисков.

Сегодня (4 декабря) в связи с резким переходом температуры от -3 до +6 градусов к этому добавился туман, который осложняет видимость. Авиакомпании приняли решение перенести вышеупомянутые рейсы", – сообщили в аэропорту города.

Там же добавили, что авиакомпании оказывают необходимую помощь пассажирам.

Напомним, в ноябре из-за неблагоприятных погодных условий и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск, отменены рейсы Air Astana по маршрутам Уральск – Франкфурт – Уральск и Уральск – Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.

Позже компания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра.

Также рейс Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в Атырау из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту Уральска.

На прошлой неделе авиакомпания FlyArystan заявила об отмене двух авиарейсов из Костаная и в Костанай из-за непогоды.

Между тем сильный снегопад, обрушившийся на юг Германии, привел к хаосу на дорогах и стал причиной отмены почти 800 рейсов – а некоторые самолеты, судя по видео в Сети, застряли на взлетно-посадочной полосе.