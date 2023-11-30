Ряд рейсов из Костаная и в Костанай отменили из-за непогоды
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Казахстанская авиакомпания FlyArystan заявила об отмене двух авиарейсов из Костаная и в Костанай из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Как сообщается в Telegram-канале компании FlyArystan, из-за неблагоприятных погодных условий и прогноза, а также в результате закрытия аэродрома для уборки снега в Костанай отменены следующие рейсы:
- КС7341 Астана – Костанай 30 ноября;
- KC7342 Костанай – Астана 30 ноября.
Кроме того, задерживаются рейсы:
- КС7141 Алматы – Костанай 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря в 10:00 местного времени;
- КС7142 Костанай-Алматы 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря в 12:55 местного времени.
В компании отметили, что всем пассажирам было представление питание, а также будет предоставлено проживание по запросу.
"Пассажирам отменных рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат.
Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом", – добавил авиаперевозчик.
Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск, отменены рейсы Air Astana по маршрутам Уральск – Франкфурт – Уральск и Уральск – Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.
Позже компания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра.
Также рейс Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в Атырау из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту Уральска.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048482-ryad-reysov-iz-kostanaya-i-v-kostanay-otmenili-iz-za-nepogody/