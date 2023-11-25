Рейс Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в Атырау

Авиакомпания Air Astana сообщило о том, что в Уральске сохраняется нелетная погода - накануне был отменен ряд рейсов, а сегодня один самолет вынужденно приземлился в другом городе, передает NUR.KZ.

Как пояснили в официальном Telegram-канале авиаперевозчика, отмены произошли из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту Уральска.

Сегодня сохраняется нелетная погода - туман и видимость ниже допустимого минимума, подчеркнули в компании.

"В связи с этим задерживается рейс из Астаны в Уральск, а рейс КС 881 Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в аэропорту Атырау", - говорится в сообщении.

Накануне мы сообщали, что казахстанская авиакомпания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра.

Также отмечалось, что непогода в Западно-Казахстанской области сохраняется уже несколько дней. Ранее сообщалось, что из-за сильной метели, гололеда и плохой видимости полицейские закрыли выезд из Уральска в сторону Самары, Саратова и Атырау.

На 25 ноября в ЗКО также было объявлено штормовое предупреждение - в регионе прогнозировали туман, сильный ветер и гололед.