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Рейсы из Уральска и в Уральск отменили из-за сильного ветра

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Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанская авиакомпания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на авиаперевозчика.

Как сообщается в Telegram-канале компании FlyArystan, из-за сильного ветра и ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск отменены следующие рейсы:

  • KC7265 Актау - Уральск,
  • КС7266 Уральск - Актау,
  • KC7165 Алматы - Уральск,
  • КС7166 Уральск - Алматы.

"Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств.

Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, непогода в Западно-Казахстанской области сохраняется уже несколько дней. Ранее сообщалось, что из-за сильной метели, гололеда и плохой видимости полицейские закрыли выезд из Уральска в сторону Самары, Саратова и Атырау.

Отмечалось, что коммунальные службы города не справляются с последствиями непогоды.

Кроме того, в среду из-за бурана и ураганного ветра сотни жителей Уральска остались без электричества. В администрации города обещали возобновить электроснабжение в течение суток.

Добавим, что на завтра в ЗКО снова объявлено штормовое предупреждение - в регионе ожидаются туман, гололед и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Жителей Уральска синоптики предупреждают о гололеде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047560-ryad-reysov-iz-uralska-i-v-uralsk-otmenili-iz-za-nepogody/

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