Самолет вмерз в полосу из-за мощного снегопада в Германии (видео)

Сильный снегопад, обрушившийся на юг Германии, привел к хаосу на дорогах и стал причиной отмены почти 800 рейсов – а некоторые самолеты, судя по видео в Сети, застряли на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает CNN, около 760 рейсов были отменены в аэропорту Мюнхена в субботу из-за сильного снегопада.

Автобусы, трамваи и некоторые поезда в Мюнхене также были приостановлены.

Центральный железнодорожный вокзал Мюнхена был закрыт для прибывающих пассажиров, а движение поездов дальнего следования было полностью приостановлено вплоть до понедельника.

Издание со ссылкой на местные СМИ пишет, что огромное количество путешественников застряли на главном вокзале города.

Полиция попросила жителей Мюнхена не пользоваться автомобилями без крайней необходимости, а жителям некоторых районов южной Баварии посоветовала вообще не покидать свои дома.

Баварская государственная телерадиокомпания сообщила, что в Мюнхене выпало 44 см снега, и это самое большое количество выпавших осадков, когда-либо зафиксированных в декабре с 1933 года.

Telegram-канал SHOT пишет, что самолет, который должен был отправиться на климатический саммит в Дубай, так и не смог покинуть взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена.

РИА Новости передает, что бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа в аэропорту Мюнхена из-за налипшего на него снега.

Однако в авиакомпании Bairline опровергли информацию, что самолет должен был направиться на климатическую конференцию в Дубай.

Напомним, в Дубае 1 и 2 декабря прошел Всемирный климатический саммит, в котором также участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Мюнхен – это город на юге Германии, в федеральной земле Бавария. Это крупнейший город Баварии и третий по величине город Германии. Мюнхен расположен примерно в 50 км к северу от края Альп и вдоль реки Изар, протекающей через центр города.