Женские полицейские участки откроют в городах Казахстана

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на конференции стран ЦА по теме противодействия гендерному насилию заявил о создании в Казахстане женских полицейских участков, передает корреспондент NUR.KZ.

Кошанов заявил, что в стране все еще высокая толерантность к домашнему насилию, а результаты социальных исследований показывают, что женщины идут на примирение с тиранами, поскольку боятся родственников и знакомых, самого агрессора, и считают, что к нему не примут эффективных мер наказания.

"Это присуще, прежде всего, восточным женщинам. Поэтому сегодня настало время формировать атмосферу нетерпимости к любым правонарушениям, и в особенности - к насилию. Необходимо принимать организационные и координирующие меры. По поручению нашего президента, у нас в стране за последние два года вдвое увеличена штатная численность инспекторов по защите женщин от насилия.

Порой женщину может понять только женщина. Поэтому мы ввели специализацию следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних. В состав следственно-оперативных групп по республике включено 280 следователей-женщин.

Впервые в Казахстане в пилотном режиме создан женский полицейский участок, в котором работают исключительно женщины. Теперь пострадавшие женщины свободно могут прийти в такой участок со своей бедой и попросить защиты. В ближайшее время этот опыт будет масштабирован по всей стране", - заявил Кошанов.

Отметим, что в Астане сегодня прошла международная конференция диалога женщин стран Центральной Азии на тему "Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений".

Напомним, в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие.

В апреле текущего года в МВД сообщили, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступят в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля текущего года.

Позже стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В Казахстане было предложено создать реестр абьюзеров. Мажилисмен Бакытжан Базарбек на заседании по вопросам профилактики семейно-бытового насилия в сентябре этого года предложил разработать так называемый реестр семейных насильников, назвав это действенной мерой против бытового насилия.

Однако ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие пока не дает должного эффекта. согласно статданным, с начала года 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

О семейно-бытовом насилии недавно высказался и воспитывающий дочерей премьер-министр страны Алихан Смаилов, отметив, что "не приемлет какого-либо насилия в отношении женщин".