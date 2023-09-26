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30 лет независимости Казахстана

"Это большой сигнал": реестр абьюзеров предложили создать в Казахстане

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Philippe TURPIN/Getty Images

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сегодня на заседании в профильном комитете палаты предложил создать реестр абьюзеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бакытжан Базарбек на заседании по вопросам профилактики семейно-бытового насилия предложил разработать так называемый реестр семейных насильников.

"Это будет действенной мерой. У нас много таких реестров, например, лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов, или реестр людей, которые не используют по назначению земельные участки – они лишаются возможности в течение трех лет вообще получить земельные участки, или кредитное досье банков второго уровня. Эти реестры очень сильно влияют на психологию человека", – сказал депутат.

По его словам, такой реестр позволит сделать выводы для девушки при принятии решения о вступлении в брак.

"Это большой сигнал – он ведь в списке как абьюзер. Если этот реестр разрабатывать, то, конечно, не по жалобе, должно быть решение суда. У нас нет такой статьи как "семейное насилие", у нас только есть побои, причинение средней тяжести, небольшой тяжести здоровью, если по этим каким-то статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в силу, оно может стать основанием для включения в реестр. И человек должен находиться в нем 10 лет", – резюмировал депутат.

Психолог, руководитель центра психологии и развития личности "Рух" Резеда Баймухаметова в свою очередь предложила в случае проявления агрессии забирать из дома не женщину с детьми, а мужчину.

"Кризисный центр создан для женщин, куда мы забираем от агрессора, и для детей. Ребенок, который уходит из своей родной среды, со своей школы, попадет в кризисный центр – для него это очень сильная психологическая травма, для женщины, в том числе тоже.

Мы усложняем жизнь женщины и детей. Мы создаем условия агрессору – он остается один дома, у него проблем не возникает, и здесь, думаю, нужно разработать меры, чтобы жена с детьми оставались в той среде, где они привыкли, а мужчина уходил в кризисный центр – он должен уходить из семьи. Пусть он оттуда идет на работу и возвращается, и там он должен получать психологическую помощь", – пояснила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038249-eto-bolshoy-signal-reestr-abyuzerov-predlagaet-sozdat-v-kazahstane-deputat/

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