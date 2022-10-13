Автобусные остановки стандартизируют в Алматы
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В Алматы стандартизируют автобусные остановочные комплексы, об этом рассказал аким Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района города, передает корреспондент NUR.KZ.
Одна из жительниц города попросила установить названия на всех автобусных остановках. На что аким города заявил, что это справедливое замечание.
"У нас, к сожалению, в городе автобусные остановки не стандартизированы. Мы получили полномочия по разработке дизайн-кода города, включая остановочные комплексы. Возьмем бенчмарки.
Со следующего года мы приведем в порядок этот вопрос. Остановки будут иметь стандартизированные вещи: название, маршрут и так далее. Надеемся, с 1 января 2023 года мы начнем менять эту ситуацию", - сообщил аким.
Ранее сообщалось, что в Алматы возле строящейся станции метро "Калкаман" появится парковка на 2000 машин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992500-avtobusnye-ostanovki-standartiziruyut-v-almaty/