С какого числа подорожает проезд в автобусах Алматы

Платежный терминал в автобусе: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы начнут платить за проезд на общественном транспорте по повышенным тарифам уже через 10 дней. Акимом города было подписано соответствующее постановление. С ним ознакомились журналисты NUR.KZ.

Вчера, 10 августа 2023 года, аким города Алматы Ерболат Досаев подписал постановление "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров". Под этой же датой документ был официально опубликован.

Согласно нему, тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в зависимости от способа платежа будут установлены в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения – 100 тенге ;

; при оплате за проезд наличными деньгами – 200 тенге.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. То есть алматинцы будут платить за проезд в автобусах по повышенным тарифам с 21 августа 2023 года.

Напомним, что стоимость проезда на общественном транспорте Алматы было решено поднять в том числе из-за того, что тариф не менялся уже 11 лет, а за это время на 300% подорожало топливо и выросли прочие расходы.

Позже в акимате города сообщили, что оплата поднимется после введения в действие соответствующего постановления.

Также напомним, что некоторые казахстанцы имеют право на льготную оплату проезда в общественном транспорте, оно сохраняется и за алматинцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032154-stala-izvestna-data-uvelicheniya-oplaty-za-proezd-v-avtobusah-almaty/