Астанчанин выбил ногой стекло автобусной остановки (видео)
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Астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.
По информации пресс-службы департамента полиции Астаны в Instagram, к ним поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как некий мужчина пинает несколько раз стекло остановки и выбивает его. Действия нарушителя попали также в объектив камер видеонаблюдения.
Полицейские установили личность мужчины – в участке он лично принес извинения за свое поведение. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Согласно данной статье Уголовного кодекса, хулиганство наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045394-astanchanin-vybil-nogoy-steklo-avtobusnoy-ostanovki-video/