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Остановку в Астане перенесли из-за строительства ЛРТ

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Мужчина сидит на остановке
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Схему движения трех маршрутов в Астане немного изменили – одну из остановок в направлении проспекта Кошкарбаева перенесли на другое место, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как рассказала пресс-служба CTS в своем Instagram-профиле, из схем движения маршрутов №4, 4А, 21 отменяется остановочный пункт ЖК "Гранд Астана" в направлении проспекта Кошкарбаева.

Такое решение было принято в связи с реконструкцией перекрестка проспекта Тауелсиздик и улицы Нажимеденова, а также изменением организации дорожного движения на данном участке.

В схемы движения маршрутов №№ 4, 4А, 21 добавят новый остановочный пункт – "Дворец Независимости", который обустроен после перекрестка по проспекту Тауелсиздик.

Напомним, в июле этого года стало известно, что по проекту "Астана LRT" предусмотрено 18 станций и 19 поездов. Одна из станций, как говорилось тогда, будет располагаться как раз-таки по проспекту Тауелсиздик, где проходит реконструкция.

Также напомним, что в октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге. Позже аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

По информации на официальном сайте, задачи компании CTS следующие:

  1. создание комфортных и безопасных условий мобильности населения столицы с использованием современных интеллектуальных решений и технологий;
  2. повышение мобильности населения;
  3. совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и качества;
  4. повышение уровня безопасности и снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду;
  5. обеспечение трудовыми ресурсами и функционирования транспортной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042657-ostanovku-v-astane-perenesli-iz-za-stroitelstva-lrt/

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