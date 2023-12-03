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Снегопад и сильный ветер обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

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Мужчина выгуливает собаку
Снегопад. Иллюстративное фото: Grant Faint/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 декабря. В одном из мегаполисов Казахстана сегодня ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра – 12,4 м/с.

В Шымкенте сегодня также прогнозируется небольшая облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет 3,3 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, каким будет декабрь в Казахстане – ожидается неустойчивый характер погоды в первый месяц зимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048827-snegopad-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Айдана Юдина

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Снегопад и сильный ветер обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

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