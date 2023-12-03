Снегопад и сильный ветер обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 декабря. В одном из мегаполисов Казахстана сегодня ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра – 12,4 м/с.
В Шымкенте сегодня также прогнозируется небольшая облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет 3,3 м/с.
Напомним, ранее синоптики рассказали о том, каким будет декабрь в Казахстане – ожидается неустойчивый характер погоды в первый месяц зимы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048827-snegopad-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/