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Метель ожидается в Астане и ряде регионов Казахстана

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Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

В Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 3 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Связано оно преимущественно с метелью, гололедом, туманом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 3 декабря ожидаются метель, гололед, ветер, порывы 15-20, временами 23-25 м/с.

Ночью и утром в Шымкенте может быть туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу возможен туман. Ветер на севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

3 декабря на западе, севере и востоке области Ұлытау может быть гололед. Ветер 15-20, временами порывы 23 м/с.

В Караганде 3 декабря ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Семее утром и днем в воскресенье возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске утром и днем 3 декабря ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

3 декабря ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области могут быть гололед и метель. Ветер днем на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в центре и на востоке Кызылординской области синоптики прогнозируют туман. Ветер на западе и в центре региона 15-20 м/с.

3 декабря ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможен туман. Ветер на севере, в горных районах региона 15-20 м/с.

В воскресенье на юге, западе и востоке Атырауской области ожидается туман. На севере - гололед.

В Павлодаре 3 декабря возможны осадки (дождь, снег), гололед, метель.

В воскресенье ночью на севере и востоке Актюбинской области ожидается гололед, ветер, порывы 15-20 м/с.

3 декабря на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области возможен туман.

В Костанае в воскресенье ожидается метель, ночью и утром - гололед, ветер 15-20 м/с.

Напомним, на 2 декабря жителям Астаны синоптики прогнозировали снегопад. Днем - до 1 градуса тепла, ночью - до минус 2 градусов.

Также стало известно, что зима вступила в свои права в Казахстане - 2-4 декабря ожидаются снег, гололед и похолодание.

Так, по данным "Казгидромета", под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части страны прогнозировались осадки (дождь, снег).

3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока республики - сильные осадки. Наряду с обильными осадками в северной половине Казахстана ожидаются гололед и метель.

Кроме того, по республике прогнозируются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

К началу недели специалисты прогнозируют вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, который вызовет резкое понижение температуры на большей части страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048797-metel-ozhidaetsya-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

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