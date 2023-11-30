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Снег и морозы: какая погода ожидается в декабре в Казахстане, рассказали синоптики

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Снег в Алматы
Снег в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, каким будет декабрь в Казахстане - ожидается неустойчивый характер погоды в первый месяц зимы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, в начале месяца на северо-западе и севере РК -  порывы 30 м/с и более.

Во второй половине первой декады декабря с затоком Арктических холодных воздушных масс температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:

  • на западе страны ночью до -10...-20 градусов, днем до -3...-13 градусов;
  • на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20...-30 градусов, днем до -10...-20 градусов;
  • на юге и юго-востоке республики ночью до  -10...-20 градусов, днем -2...-10 градусов.

Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:

  • в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5...-10 градусов, днем до 0...-5 градусов;
  • в южной половине РК ночью до -3...+3 градусов, днем до +5...+13 градусов.

Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:

  • в северной половине РК ночью до -20...-30 градусов, днем до -8...-15 градусов;
  • в южной половине РК ночью до -10...-17 градусов, днем до -3...-10 градусов.

В целом, по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики.

На днях специалисты метеослужбы поделились, что на большей части Казахстана снег выпадет до 10 декабря, а в южных регионах страны – во второй половине месяца.

Ранее синоптики подчеркивали, что осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001-2002 годов. Как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048522-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-dekabre-v-kazahstane/

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