Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 2 декабря. В столице возможен снегопад. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы можно ожидать переменную облачность. Температура днем поднимется до 10 градусов тепла, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра - 9,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью опустятся до 4 градусов тепла. Скорость ветра будет на уровне 1,7 м/с.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за сильного тумана были задержаны авиарейсы из Шымкента и в Шымкент.

"Фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкента, в связи с чем время вылета может быть перенесено. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта Шымкента", - пояснили во FlyArystan.