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Еще несколько сотен улучшенных "Сергеков" установят в Алматы

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Камеры "Сергек"
Камеры "Сергек". Фото: акимат Алматы

300 новых камер "Сергек" с улучшенным функционалом и инфракрасной вспышкой намерены установить в Алматы. Об этом рассказали на сессии маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Руководитель управления цифровизации акимата Алматы Олжас Жанабек во время внеочередной XI сессии маслихата города рассказал, что в соответствии с "Программой развития города Алматы до 2025 года" предложено установить 300 новых АПК с улучшенным функционалом.

"ТОО "Көркем Телеком" установит 300 АПК с улучшенным функционалом и инфракрасной вспышкой.

При этом утвержденная договором стоимость обслуживания АПК на линейных участках не изменится. Таким образом, к апрелю следующего года планируется функционирование 1641 АПК Сергек (9094 камер)", — сообщил руководитель управления цифровизации Олжас Жанабек.

В акимате сообщили, что с 2020 года с помощью АПК "Сергек" было зафиксировано 4 млн 996 тыс. 691 административное правонарушение ПДД РК. Наложено 35 млрд 614 млн 748 тыс. тенге, взыскано в местный бюджет 27 млрд 532 млн 297 тыс. тенге.

Напомним, ранее стало известно, что камеры "Сергек" установили на дороге Медеу — Шымбулак.

Также сообщалось, что камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области.

Ранее астанчане заметили на улицах города необычную камеру "Сергек". В Sergek Group пояснили, что тестируют в пилотном режиме новые способы фиксации нарушений.

В октябре в соцсетях появились кадры с камерами "Сергек" на общественном автобусе в Караганде. В компании рассказали, что в Караганде устройство в пилотном режиме используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер без выписки штрафов.

Летом в соцсетях распространялась публикация о том, что уличные камеры "Сергек" якобы передают информацию о казахстанцах в Китай. Эту информацию опровергли в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048685-esche-neskolko-soten-uluchshennyh-sergekov-ustanovyat-v-almaty/

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