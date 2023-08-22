На слухи о передаче данных казахстанцев с камер "Сергек" в Китай ответили в компании

Обновленные камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В соцсетях распространяется публикация о том, что уличные камеры "Сергек" якобы передают информацию о казахстанцах в Китай. В Stopfake.kz сообщили, что данная информация является фейком.

Как сообщают фактчекеры, пользователи Сети еще в 2019 году говорили, что камеры "Сергек" якобы произведены в Китае и поэтому передают информацию о казахстанцах за рубеж.

"Это неправда. Программное обеспечение и алгоритмы работы полностью созданы казахстанскими IT-специалистами. Разработчиками этого ПО являются сотрудники компании "Көркем Телеком", – говорится в публикации.

Отмечается, что еще в 2021 году председатель правления данной компании Асет Ахметов говорил о том, что IT-решения, связанные с безопасностью населения, должны быть суверенными.

Скриншот публикации: stopfake.kz

Кроме того, в пресс-службе Sergek Group пояснили, что данные, собранные камерами "Сергек", не передаются в другие страны.

"Данные с камер системы общественной безопасности "Сергек" хранятся 30 дней. Данные с нарушениями ПДД – бессрочно и на казахстанских серверах. Доступ к данным имеют правоохранительные органы. Передача данных с камер "Сергек" третьим лицам за рубеж невозможна", – сообщили в компании.

Фактчекеры подчеркнули, что публикации о передаче данных с камер "Сергек" в Китай – фейк. А собранные камерами данные хранятся на казахстанских серверах и не передаются за рубеж.

Добавим, что по информации на официальном сайте разработчика, "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. При этом общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033526-informatsiyu-o-peredache-dannyh-kazahstantsev-s-kamer-sergek-v-kitay-rasprostranyayut-v-seti/