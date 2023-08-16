Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Камеры "Сергек" появятся на самых опасных участках в Алматинской области

Опубликовано:

"Сергек" в Алматинской области
"Сергек" в Алматинской области. Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области с 1 сентября. Об этом в официальном Instagram-профиле рассказал глава областного ДП Бауржан Аленов.

"На наиболее опасных участках дорог Алматинской области сотрудники Управления административной полиции установили систему интеллектуального видеонаблюдения "Сергек", которая будет запущена с 1 сентября", – сообщил начальник ДП области Бауржан Аленов.

Всего, по его словам, на областных дорогах установлено 576 камер на 124 локациях. Строительно-монтажные работы завершены.

"Сергек" в Алматинской области
"Сергек". Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

"Места установки систем определены в соответствии с проведенным анализом: в первую очередь были рассмотрены наиболее опасные отрезки автодорог, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия", – объяснил Аленов.

Так, "Сергек" будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, несоблюдение сплошной линии – именно те нарушения, которые чаще всего приводят к ДТП.

Камера "Сергек"
Камера "Сергек". Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Камеры "Сергек" будут функционировать в городе Қонаев – на 20 местах, в Талгарском районе – на 42 местах, в Енбекшиказахском – на 32, в Карасайском – на 22, Илийском – на 7 местах, в Жамбылском районе – в двух местах.

Ранее мы писали о необычной камере "Сергек", которую заметили астанчане.

Добавим также, что "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города, говорится на официальном сайте разработчика.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. При этом общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032753-kamery-sergek-poyavyatsya-na-samyh-opasnyh-uchastkah-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.