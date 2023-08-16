Камеры "Сергек" появятся на самых опасных участках в Алматинской области

"Сергек" в Алматинской области. Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области с 1 сентября. Об этом в официальном Instagram-профиле рассказал глава областного ДП Бауржан Аленов.

"На наиболее опасных участках дорог Алматинской области сотрудники Управления административной полиции установили систему интеллектуального видеонаблюдения "Сергек", которая будет запущена с 1 сентября", – сообщил начальник ДП области Бауржан Аленов.

Всего, по его словам, на областных дорогах установлено 576 камер на 124 локациях. Строительно-монтажные работы завершены.

"Сергек". Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

"Места установки систем определены в соответствии с проведенным анализом: в первую очередь были рассмотрены наиболее опасные отрезки автодорог, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия", – объяснил Аленов.

Так, "Сергек" будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, несоблюдение сплошной линии – именно те нарушения, которые чаще всего приводят к ДТП.

Камера "Сергек". Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Камеры "Сергек" будут функционировать в городе Қонаев – на 20 местах, в Талгарском районе – на 42 местах, в Енбекшиказахском – на 32, в Карасайском – на 22, Илийском – на 7 местах, в Жамбылском районе – в двух местах.

Ранее мы писали о необычной камере "Сергек", которую заметили астанчане.

Добавим также, что "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города, говорится на официальном сайте разработчика.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. При этом общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032753-kamery-sergek-poyavyatsya-na-samyh-opasnyh-uchastkah-v-almatinskoy-oblasti/