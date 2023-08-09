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"Чем-то красным "подмигивает": необычную камеру "Сергек" заметили в Астане

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Камеры "Сергек" висят на столбе
Камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Астанчане заметили необычную камеру "Сергек" на улицах города. В соцсетях выдвинули разные предположения по поводу того, какую функцию она выполняет. Ситуацию пояснила компания-разработчик.

Новую камеру от "Сергек" заметили жители Астаны на улицах города. Соответствующие кадры появились в Instagram-профиле astana_central.

"Чем-то красным "подмигивает", когда к нему подъезжаешь", – комментирует новую камеру мужчина за кадром.

Под постом казахстанцы начали оставлять шутливые комментарии.

"Сергек 13 Pro Max", "Око Саурона", "Всевидящее око", "Ого, даже в Токио нет таких", "Они (камеры – прим. ред.) теперь еще и УЗИ делают", – написали пользователи.

Свой официальный комментарий дала и сама компания-разработчик "Sergek Group". Там сообщили, что тестируют в пилотном режиме новые способы фиксации нарушений.

"Мы всегда используем последние технологии. Тестируется новое оборудование. Для этого не нужно уведомление. О новых видах фиксации нарушений сообщит уполномоченный орган в обязательном порядке", – сообщили в компании.

Добавим, что "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города, говорится на официальном сайте разработчика.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. При этом общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031895-chem-to-krasnym-podmigivaet-neobychnuyu-kameru-sergek-zametili-v-astane/

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