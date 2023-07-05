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Как вырастут тарифы на электроэнергию и другие услуги ЖКХ в Алматы

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Женщина заполняет квитанцию
Иллюстративное фото: Getty Images/ boonchai wedmakawand

О том, как вырастут тарифы на электроэнергию и другие услуги ЖКХ, рассказала руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева, передает NUR.KZ.

Так, для населения тарифы составили:

  • на услуги водоснабжения - 49,29 тенге/м3 без НДС;
  • на услуги водоотведения - 26,57 тенге/м3 без НДС;

Во время брифинга на площадке РСК спикер отметила, что переплата для потребителей составит:

  • для жителей 1-комнатной квартиры площадью 30 кв.м. - 43 тенге за холодное водоснабжение и 41 тенге за канализацию,
  • для жителей 2-комнатной квартиры площадью 55 кв.м. - 65 тенге за холодное водоснабжение и 60 тенге за канализацию,
  • для жителей 3-комнатной квартиры площадью 70 кв.м. - 86 тенге за холодное водоснабжение и 81 тенге за канализацию.

Тариф на отопление составил:

  • средний тариф для населения - 6 256,32 тенге/Гкал без НДС;
  • для населения с прибором учета - 5 504,17 тенге/Гкал без НДС;
  • для населения с приборами учета - 7 695,28 тенге/Гкал без НДС.

В отопительный период для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

  • в 1-комнатной квартире площадью 30 кв.м. - 1 032 тенге;
  • в 2-комнатной квартире площадью 55 кв.м. - 1 989 тенге;
  • в 3-комнатной квартире площадью 70 кв.м. - 2 402 тенге, в том числе, по горячему водоснабжению в размере 90 тенге.

Вместе с тем, в отопительный период для потребителей, у кого есть приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

  • в 1-комнатной квартире площадью 30 кв.м - 689 тенге;
  • в 2-комнатной квартире площадью 55 кв.м - 1 215 тенге;
  • в 3-комнатной квартире площадью 70 кв.м - 1 531 тенге, в том числе, по горячему водоснабжению переплата 50 тенге.

Тариф на электроэнергию составит:

  • для населения - 21,62 тенге/кВтч без НДС;
  • для юридических лиц - 26,44 тенге/кВтч без НДС;
  • для бюджетных организаций - 35,95 тенге/кВтч без НДС;
  • для производителей СЗПТ - 24,76 тенге/кВтч без НДС.

А также дифференцированные в зависимости от объемов потребления составляют:

  • первый уровень - 19,67 тенге/м3 без НДС;
  • второй уровень - 25,95 тенге/м3 без НДС;
  • третий уровень - 32,43 тенге/м3 без НДС.

Переплата для потребителей составит:

  • в 1-комнатной квартире площадью 30 кв. - 340 тенге;
  • в 2-комнатной квартире площадью 55 кв.м - 426 тенге;
  • в 3-комнатной квартире площадью 70 кв.м - 511 тенге.

Спикер отметила, что эти меры связаны с высоким уровнем износа сетей и основного оборудования, и, как следствие, необходимости проведения ремонта и реконструкций.

Так, по состоянию на 2023 год износ теплосетей в Алматы составляет 59,2%, водопроводных - 54,4%, канализационных - 57,4 %. Также изменение тарифов предусматривает пересмотр заработной платы производственному персоналу субъекта в сторону увеличения в среднем по предприятиям на 58%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027686-kak-vyrastut-tarify-na-elektroenergiyu-i-drugie-uslugi-zhkh-v-almaty/

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