Сильные осадки и похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Зима вступила в свои права в Казахстане - в ближайшие дни, 2-4 декабря, ожидаются снег, гололед и похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

В этот период под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег).

3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки.

Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель.

Кроме того, по республике прогнозируются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

К началу недели ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температуры на большей части Казахстана, предупредили синоптики.

На северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до -7...-21 градуса, а в центре и на востоке республики до -5...-15 градусов. В южных регионах прогнозируется незначительное понижение до 0...-5 градусов.

На днях специалисты метеослужбы поделились, что на большей части Казахстана снег выпадет до 10 декабря, а в южных регионах страны – во второй половине месяца.

Также в "Казгидромете" рассказали, каким будет декабрь в Алматы - в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

Ранее синоптики подчеркивали, что осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001-2002 годов. Как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет.