Снегопад и сильный ветер ожидаются в первый день зимы в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 1 декабря - в столице обещают снегопад и сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно и без осадков. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до -2 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.

Напомним, накануне спасатели Астаны обратились к горожанам из-за ухудшения погоды - в ДЧС призвали жителей и гостей города быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при гололеде.