Зиму как 22 года назад предсказали синоптики в Казахстане

Осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001-2002 годов, передает сайт телеканала КТК.

Эта осень, по словам синоптиков, стала самой теплой за последние годы. На погоду в большинстве областей влияли воздушные массы из районов Ирана и Средиземного моря.

Однако специалисты предупреждают, что уже в среду сильные осадки обрушатся на запад и северо-запад страны. Чуть позже доберутся дожди до юга и юго-востока Казахстана. По всей республике ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду. На севере ждут метель и гололед.

"К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 мороза, на востоке республики – повышение температуры ночью от 8-13 мороза до 0-5 тепла, на остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается", – сообщила инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Алуа Саханова.

При этом, как утверждают специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет. Тем не менее аномалией специалисты это не считают.

"Зима 2023-2024 года ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой и с большим количеством осадков. В предстоящую зиму температурный фон по Казахстану ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.

В экстремально теплые годы среднемесячная температура воздуха по многолетним данным превышала норму на 4-10 градусов", – рассказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.

В начале нового года в Казахстане, по прогнозам синоптиков, будет часто идти снег. Жители севера, востока и центра страны должны подготовиться к сильным морозам. Столбики термометров опустятся до минус 17. Больше повезет жителям юга, где прогнозируют плюсовую температуру. Примерно такой же прогноз дают синоптики и на февраль.

Весна же, как ожидают метеорологи, будет даже теплее, чем обычно.

Источник: КТК

При этом напомним, что сегодняшний день обещает пройти без осадков в трех крупнейших городах Казахстана.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.