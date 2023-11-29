Когда выпадет снег в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики поделились, что на большей части Казахстана снег выпадет до 10 декабря, а в южных регионах страны – во второй половине месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря; на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается во второй половине месяца", – сообщили синоптики.

Они отметили, что в начале следующего месяца осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части страны, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах – с порывистыми ветрами и низовыми метелями.

К концу первой декады декабря на большей части республики ожидается морозная погода, за исключением южных регионов. Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10…-20 градусов, днем до -3…-10 градусов.

Синоптики также объяснили, почему в Казахстане в этом году теплая осень.

"Нетипично теплая осень и поздняя зима на территории Казахстана связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря. В связи с чем температурный фон на территории Казахстана был выше климатической нормы на +3…+10 градусов", – рассказали в "Казгидромете".

Специалисты пояснили, что за всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября. Последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7 градусов.

Кроме того, как добавили синоптики, по многолетним наблюдениям в Астане самая поздняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 15 декабря 1967 году (56 лет назад) и 14 декабря 2008 года (15 лет назад).

"По историческим данным, раннее установление снежного покрова в столице – 10 октября, средняя дата – 10 ноября, а поздняя – 15 декабря. За последние три года – 2020,2021,2022 годы устойчивый снежный покров фиксировался в конце первой, начале второй декады ноября, средняя высота составляла 8-13 см", – сообщили специалисты.

Напомним, ранее синоптики рассказали, выпадет ли в ноябре снег в южной столице.

Также специалисты сообщили, какой будет погода в первые дни зимы в Казахстане.

Между тем на прошлой неделе в Астане выпал первый "серьезный" снег.

Также в октябре в Северо-Казахстанской области выпал снег. Местные издания и паблики в соцсетях поделились кадрами с заснеженных улиц Петропавловска и сел региона.