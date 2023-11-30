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Спасатели Астаны обратились к горожанам

Опубликовано:

Мужчина поскользнулся на льду
Гололед. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

Спасатели обратились к жителям Астаны из-за ухудшения погодных условий - в столице прогнозируется гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Метель, гололед и сильный ветер пообещали в Астане 1 декабря синоптики.

Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В столичном ДЧС призывают жителей и гостей города быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при гололеде.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

  • выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
  • будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
  • внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048518-spasateli-astany-obratilis-k-gorozhanam/

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