Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день осени

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 30 ноября - лишь в одном мегаполисе ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно и без осадков. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Казахстане в первые дни зимы - практически во всех регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируют сильные осадки.