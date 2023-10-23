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Первый снег выпал на севере Казахстана (фото)

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Люди с зонтом идут по аллее
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Северо-Казахстанской области вчера, 22 октября, выпал первый снег. Местные издания и паблики в соцсетях делятся кадрами с заснеженных улиц Петропавловска и сел региона.

Как сообщает издание Петропавловск.news, вчера, в воскресенье, весь день в Петропавловске шел дождь, а к вечеру в городе выпал первый снег.

Первый снег в Петропавловске
Первый снег в Петропавловске. Фото: pkzsk.info

Первый снег в Петропавловске
Первый снег в Петропавловске. Фото: pkzsk.info

При этом журналисты подчеркивают, что конец октября - вполне подходящее время для первого снега на севере страны, обычно зима приходит в эти края раньше.

Пользователи соцсетей сообщают, что снег выпал не только в областном центре, но и в поселках СКО - фотографии из сел появились в Instagram-пабликах.

На сайте госметеослужбы "Казгидромет" сообщается, что сегодня ночью в Северо-Казахстанской области прогнозировали осадки в виде дождя и снега, гололед, а также сильный ветер с порывами до 23-28 м/с.

В областном центре - Петропавловске - днем обещают осадки, преимущественно в виде снега, гололед и порывистый ветер со скоростью до 23 м/с.

Из-за непогоды в регионе объявлено штормовое предупреждение. К слову, с ночи на одной из трасс СКО введено ограничение для движения автотранспорта.

Отметим, что в Восточно-Казахстанской области первый снег выпал еще в середине сентября, как и на Шымбулаке в Алматы - здесь также в 20 числах прошлого месяца выпал снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042086-pervyy-sneg-vypal-na-severe-kazahstana-foto/

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