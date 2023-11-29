Дождь, усиление ветра и до 17 градусов тепла прогнозируют в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 29 ноября - лишь в одном из мегаполисов ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 4,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.