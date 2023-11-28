"Детей без прививок не пускают в детсады в Казахстане": информацию прокомментировали в Минздраве
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На брифинге в правительстве представитель комитета Минздрава прокомментировал информацию в соцсетях о том, что в казахстанские детсады не пускают детей без прививок, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава комитета санэпидконтроля Нуркан Садвакасов заявил, что подобного постановления об ограничении допуска детей со стороны Минздрава не было.
"У нас в приказе, который уже есть, процент непривитых детей по группам не должен превышать 10%. Других приказов нет, он в рамках реализации Кодекса о здоровье народа был принят в 2020 году - с того периода никаких изменений не было", - заявил глава комитета.
Садвкасов подтвердил, что распространяемая информация о недопуске непривитых детей в детские сады является фейком.
В Минздраве добавили, что в связи с нынешней эпидситуацией с корью, в казахстанских детсадах и школах не будут вводить карантин.
"Это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего момента не вводились и не планируется вводить.
Если в каком-то отдельном организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации — дошкольной, средней или высшей организации образования — будут приниматься меры конкретно по ней", - добавила замглавы комитета Зауре Ахметова.
Отметим, что в Минздраве сегодня рассказал об эпидситуации по кори в стране – 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.
Ранее, 22 ноября, в Алматы также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.
23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори. Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.
Что такое корь и какие у болезни симптомы
На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.
Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.
Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.
В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.
Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:
- родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047974-detey-bez-privivok-ne-puskayut-v-detsady-v-kazahstane-informatsiyu-prokommentirovali-v-minzdrave/