Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Детей без прививок не пускают в детсады в Казахстане": информацию прокомментировали в Минздраве

Опубликовано:

Дети рисуют, сидя за столом
Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в правительстве представитель комитета Минздрава прокомментировал информацию в соцсетях о том, что в казахстанские детсады не пускают детей без прививок, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета санэпидконтроля Нуркан Садвакасов заявил, что подобного постановления об ограничении допуска детей со стороны Минздрава не было.

"У нас в приказе, который уже есть, процент непривитых детей по группам не должен превышать 10%. Других приказов нет, он в рамках реализации Кодекса о здоровье народа был принят в 2020 году - с того периода никаких изменений не было", - заявил глава комитета.

Садвакасов подтвердил, что распространяемая информация о недопуске непривитых детей в детские сады является фейком.

В Минздраве добавили, что в связи с нынешней эпидситуацией с корью, в казахстанских детсадах и школах не будут вводить карантин.

"Это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего момента не вводились и не планируется вводить.

Если в каком-то отдельном организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации — дошкольной, средней или высшей организации образования — будут приниматься меры конкретно по ней", - добавила замглавы комитета Зауре Ахметова.

Отметим, что в Минздраве сегодня рассказали об эпидситуации по кори в стране – 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.

Ранее, 22 ноября, в Алматы также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори. Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047974-detey-bez-privivok-ne-puskayut-v-detsady-v-kazahstane-informatsiyu-prokommentirovali-v-minzdrave/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.