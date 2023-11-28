Антивандальные светильники появились в Алматы (фото)

Антивандальные торшерные светильники появились в Алматы. Первые из них были установлены на пешеходной дорожке по проспекту Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в акимате Алматы, новые антивандальные торшерные светильники освещают пешеходную дорожку на проспекте Абая, в пределах проспектов Сейфуллина и Достык.

"Торшеры установили на существующих опорах по просьбе жителей близлежащих домов. Прежняя светоустойчивость сохранена", — отмечают в "Алматы Кала Жарык".

Всего по городу было установлено 214 современных антивандальных светильников. Работы были проведены в рамках текущего ремонта, поэтому дополнительные средства выделены не были.

"Данный вид светильника был разработан специально для Алматы. Он выполнен в национальном стиле с использованием орнаментов, что придает необычный колорит тротуарной зоне.

Торшер целиком металлический и имеет надежные крепления. Производители старались избежать хрупких узлов и соединений. Светильники являются антивандальными, поскольку доступность к источнику света сильно усложнена", — сообщили в акимате.

Антивандальный светильник. Фото: Акимат Алматы

В ведомстве уточнили, что торшерные светильники по проспекту Абая установлены в тестовом режиме. Позже будет изучаться вопрос по их дальнейшему размещению в других частях города.

Также оперативно-ремонтная бригада "Алматы Кала Жарык" восстановила нефункционирующие мачты на транспортной развязке Сатпаева - Байзакова.

Месяц назад руководство КГП "Алматы Кала Жарык" увеличило штат техсотрудников для устранения проблем с уличным освещением. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева собрана первая бригада из 20 человек для работы на локальных участках для сокращения времени обработок заявок.

Напомним, в июне аким Алматы Ерболат Досаев ответил на критику горожан и прокомментировал, почему улицы южной столицы в этом году так плохо освещены.

В сентябре в акимате озвучили причины проблем с уличным освещением и назвали виновных.

В октябре стало известно, что акимат Алматы выиграл суд против компании, отвечающей за освещение города.

Вчера в акимате Алматы прокомментировали жалобы работников частной компании - ранее они заявили, что им не заплатили за установку уличного освещения.