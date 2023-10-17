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Акимат Алматы выиграл суд против компании, отвечающей за освещение города

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Осень в Алматы
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы расторгнут договор акимата с компанией, предоставляющей услуги наружного освещения города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы расторгнут договор ГЧП по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы".

Таким образом, удовлетворен иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с частным партнером – консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что частный партнер недобросовестно выполнял свои обязательства по договору и не смог решить возникающие проблемы с уличным освещением.

"В результате с каждым днем город все больше погружался в темноту, а поток жалоб горожан увеличивался", – заявили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что городское Управление энергетики и водоснабжения, а также подведомственная организация "Алматы Қала Жарық" в 2018 году заключили договор ГЧП по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" с частным партнером – консорциумом в составе трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

Частный партнер взял на себя не только модернизацию, но и техническое обслуживание, а также текущий ремонт существующих светоточек. В 2020 году объем этих работ увеличился более чем в два раза.

"На протяжении всего периода сотрудничества частный партнер неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами.

С начала 2022 года Управление энергетики и водоснабжения совместно с "Алматы Қала Жарық" регулярно направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ, на которые частный партнер практически не реагировал. В итоге в текущем году был подан иск в суд", – рассказали в пресс-службе.

В соответствии с условиями договора, подрядчик был обязан каждый год в течение пяти лет обновлять светильники и опоры. Однако, по данным акимата, подрядчик постоянно отставил от графика и переносил исполнение своих обязательств. Так, к концу 2022 года партнер обязан был подключить 35 661 светоточку, а к концу 2023 года – 44 576.

"В результате переносов сроков частный партнер накопил обязательств на установку 22 369 светильников, 27 716 опор и 310 дополнительных светильников (для освещения тротуарной зоны). Это почти три годовые нормы. Также имеется долг по объему работ за прошлый год.

К середине этого года стало понятно, что частный партнер не торопится выполнять свои обещания и не способен завершить модернизацию оставшихся компонентов до конца года. При этом все предыдущие годы государственные партнеры шли на уступки по срокам исполнения обязательств и своевременно проводили оплату по заключенному договору.

На сегодняшний день оплачены все суммы по договору, за исключением последних трех месяцев текущего года. Всего за период 2019-2023 годов акиматом выплачено порядка 27 млрд тенге в счет возмещения инвестиций и затрат на обслуживание", – рассказали в пресс-службе акимата.

В пресс-службе отметили, что также имеются серьезные замечания к качеству выполненных работ. Консорциум не предоставил документацию по установленному оборудованию.

"Ни один световой прибор так и не введен в эксплуатацию и не передан в коммунальную собственность. В итоге модернизированные светильники все еще в собственности частного партнера", – говорится в пресс-службе.

В акимате рассказали, что для улучшения ситуации с уличным освещением в Алматы, было принято решение передать линии наружного освещения, не охваченные модернизацией, в управление районных акиматов.

Эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий наружного освещения. На текущий момент уже заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района.

В июне аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос горожан, почему в южной столице плохо работает освещение.

В сентябре в акимате озвучили причины плохого освещения и назвали виновных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041350-akimat-almaty-vyigral-sud-protiv-kompanii-otvechayuschey-za-osveschenie-goroda/

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