Проблемы с уличным освещением в Алматы: в акимате озвучили причины и назвали виновных

Акимат Алматы расторгает договор с поставщиком из-за возникших проблем с уличным освещением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году управление энергетики и водоснабжения города Алматы, а также подведомственная организация "Алматы Қала Жарық" (АКЖ) заключили договор государственно-частного партнерства (ГЧП) по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" с частным партнером – консорциумом. В составе консорциума три компании: ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО ABM-Project.

"Согласно договору с 2020 года объем работ по текущему ремонту увеличился более чем в 2,5 раза по отношению к работам по модернизации. По договору частный партнер в период 2019-2023 годов должен был инвестировать 8,1 млрд тенге, но по факту вложил лишь часть из них. То есть программа модернизации линий наружного освещения города не была выполнена полностью, и результат не заставил себя ждать.

Компенсация операционных затрат (текущий ремонт) ежегодно увеличивалась по заявке частного партнера: за период 2019-2023 годов расходы на текущий ремонт выросли с 12,08 млрд до 28,5 млрд тенге, что доказывает значительное ухудшение состояния сети наружного освещения города в период работы частного партнера.

Превышение суммы на текущий ремонт за указанный период составило 16,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше изначальной стоимости", – рассказали в акимате.

В ведомстве отметили, что частный партнер на протяжении всего периода сотрудничества неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами, и их консорциум не устранял в срок. Управление энергетики и АКЖ с начала 2022 года неоднократно направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ по договору в письменном виде. Но данные требования так и остаются невыполненными – многие нарушения не устранены. Это создает проблемы с наружным освещением в городе.

"Частный партнер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и конкурсной документации, а также государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пожарной безопасности, гражданской защиты. Как результат, периодически возникают поломки в сетях городского освещения, что вызывает справедливое возмущение жителей Алматы. Они это постоянно озвучивают на встречах с представителями акимата Алматы, в СМИ и социальных сетях, выражая недовольство работой госорганов и коммунальных служб", – отметил руководитель "Алматы Қала Жарық" Игорь Мысик.

Кроме того, как отметили в акимате, мониторинг и анализ обращений жителей Алматы, поступающих в общественную приемную города, показал, что каждая вторая жалоба касается проблем с освещением, и это результат недоработок и халатного отношения частного партнера. Так, с начала 2022 года количество жалоб, поступивших в диспетчерскую АКЖ, увеличилось в 2 раза, и на сегодня уже набралось более 20 тыс. жалоб на качество наружного освещения.

Между тем для устранения проблем на линии работы осуществляются только 5-6 ремонтными бригадами, которые не справляются с объемом работ. А в выходные дни количество бригад резко сокращается до 2-3. Хотя по договору на каждый район должно выделяться по 2 ремонтных бригады, то есть на 8 районов – 16 бригад. Кроме того, по данным диспетчерской службы АКЖ, частный партнер использует не более 10 единиц специальной техники, этого недостаточно.

"В городе были обнаружены открытые шкафы управления уличным освещением, что создает риски доступа и удара электрическим током, в особенности для детей. Встречались факты отсутствия заземления на опорах, которые приводили к искрению линий и также является угрозой жизни граждан", – добавил Игорь Мысик.

В итоге, как сообщили в акимате, было принято решение подать иск в суд на расторжение договора с недобросовестным частным партнером. К слову, один из участников консорциума – ТОО "Электроремонт", – включен в реестр недобросовестных участников госзакупок. И согласно закону РК "О государственно-частном партнерстве" это является прямым дисквалификационным обстоятельством для частного партнера для дальнейшего заключения с ним договора ГЧП.

"Касательно инвестированных частным партнером финансовых средств в размере 29 млрд тенге, претензии не обоснованы. Поясняем, что согласно договору ГЧП возмещение инвестированных финансовых средств проводится согласно графику платежей. На сегодняшний день акиматом возмещено 17,5 млрд тенге.

Возмещение оставшихся финансовых средств планировалось осуществить до конца 2025 года, также согласно графику договора ГЧП при условии исполнения обязательств частным партнером согласно информации Управления энергетики и водоснабжения города Алматы. Немаловажно и то, что затраты на обслуживание превышают инвестиции частного партнера, вышеперечисленные факты проходят проверку в Ревизионной комиссии по городу Алматы на предмет соответствия условиям договора", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения, неохваченные модернизацией, переходят в управление районных акиматов.

Также в акимате рассказали, что изначально договором ГЧП предусматривалась модернизация систем наружного освещения путем замены всех старых натриевых светильников на новые энергосберегающие. С 2019 по 2023 год частный партнер обязался заменить 44 тыс. светоточек, однако документально подтверждена модернизация не более 13,5 тыс. светоточек. То есть работы выполнены на 35%.

"Вышеуказанные обстоятельства явно подтверждают несостоятельность частного партнера по надлежащему исполнению обязательств по Договору, хотя со своей стороны государственные партнеры в лице управления энергетики и водоснабжения и "Алматы Қала Жарық" возмещали частному партнеру вложенные инвестиции согласно графику платежей. На сегодня выплачено 6,1 млрд тенге, то есть 50%, оставшаяся сумма подлежала выплате до конца 2025 года в случае исполнения обязательств по договору ГЧП частным партнером.

Условия возмещения инвестиционных затрат изначально были оговорены конкурсной документацией, с которой частный партнер был ознакомлен при подписании договора", – сообщили в акимате.

Отмечается, что со стороны АКЖ в адрес Частного партнера в письменном виде неоднократно направлялись соответствующие замечания и претензии, которые по настоящее время остаются невыполненными. Вследствие чего жители города остаются без надлежащего наружного освещения в темное время суток, при этом некачественное обслуживание выражается не только в замене единичных светильников, а также в периодическом отсутствии освещения на улицах города.

Причинами таких нарушений является отсутствие техники и квалифицированных бригад на всей территории города у частного партнера.

"В связи с вышеуказанными обстоятельствами в качестве вынужденной меры Управление энергетики и водоснабжения города Алматы и АКЖ направлено два независимых исковых заявления в суд о расторжении договора ГЧП", – заключили в ведомстве.

Напомним, в июне аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в городе плохо работает освещение.

Добавим, что "Алматы Қала Жарық", согласно информации на сайте, – это предприятие создано на основании постановления акимата города Алматы в целях обеспечения комфортных условий проживания населения южной столицы и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры города.