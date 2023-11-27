Акимат Алматы ответил на жалобы рабочих, заявивших, что их оставили без зарплат

В акимате Алматы прокомментировали жалобы работников частной компании - ранее они заявили, что им не заплатили за установку уличного освещения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В 2018 году Управление энергетики и водоснабжения города Алматы и госпредприятие "Алматы Қала Жарық" заключили договор на 27 млрд тенге с консорциумом из трех компаний - ТОО "BM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

Договор касался проекта "Модернизация наружного освещения города Алматы". Впоследствии стоимость проекта выросла до 43,6 млрд тенге из-за увеличения объема работ.

"Договорные обязательства между ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" с частным партнером приостановлены в июне 2023 года по причине невыполнения работ со стороны поставщика.

Позже в октябре решением специализированного межрайонного экономического суда договор по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" был расторгнут", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что с 2019 по 2023 год по договору было выплачено 26,9 млрд тенге в счет возмещения его инвестиций и затрат на обслуживание.

А на прошлой неделе десятки рабочих частной компании в Алматы, которая отвечала за обеспечение освещения города, заявили, что им не выплатили зарплату за два месяца.

По словам рабочих, в сентябре акимат Алматы обратил внимание на проблему с освещенностью города. Тогда власти города назвали причиной проблем недобросовестного подрядчика и расторгли с ним договор.

В итоге десятки рабочих попали под сокращение - 91 человек не получил зарплату за два месяца.

В подрядной организации заявили, что не знают, когда смогут отдать деньги сотрудникам. Так как акимат расторг с ними договор и не выплатил полную сумму.

"На данный момент у нас идут судебные вопросы с акиматом о расторжении договора. С июня у нас оплата не идет, хотя судебный процесс у нас начался в октябре. Но с июня нам, получается, за выполненные работы акимат не выплачивает деньги. На сегодняшний день мы не можем выплатить. Мы сейчас ищем финансы, стараемся решить этот вопрос. Будем расплачиваться", – заявил гендиректор организации.

В "Алматы кала жарык" тогда сообщали, что подрядчики не выполнили обязательство, при этом им на счет перечислили почти 27 млрд тенге. Сообщается, что вместо 44 тысяч светильников компания установила только 13 тысяч.

Сегодня эту информацию подтвердили и в пресс-службе акимата города.

"Оплаты по договору приостановлены с июля 2023 года в связи с невыполнением частным партнером своих обязательств. Соответственно, ответственность перед сотрудниками по выплате заработной платы лежит на самой компании", - пояснили в ведомстве.

В акимате также добавили, что основанием для оплаты работ являются акты выполненных услуг, но за июль-август АЖК не подписывал соответствующие акты, поскольку имелись замечания к качеству выполненных работ. Замечания эти так и не были устранены.

"Все возражения оформлены в письменном виде в соответствии с требованиями договора", - говорится в сообщении.

Согласно договору, частный партнер - консорциум из трех компаний - должен был за 4 года, с 2019 по 2023, завершить модернизацию уличного освещения Алматы.

"Задолженности акимата перед бывшим частным партнером не существует, так как с июня текущего года началась претензионно-исковая работа, в которой не было факта работ, за которую нужно было платить. То есть это не подтверждается никакими документами принимающей стороны", - добавили в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.