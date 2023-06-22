Досаев рассказал, почему в городе плохо работает освещение

Уличный фонарь. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, почему в городе плохо работает освещение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Проблема по освещению города есть, мы намерены ее решать. Казалось бы, есть светильник, есть столб, но есть вопросы, связанные со стабильным энергообеспечением и управлением этим освещением. Осенью мы начнем работу по кабелям.

До сих пор у нас нет нормального диспетчерского управления освещением города, чтобы мы видели, где что сломалось, что потухло. Акимы районов будут нанимать компании, которые будут обслуживать освещение - это улучшит и качество нынешней работы", - заявил аким.

Он выразил надежду, что город не будет темным и станет безопасным.

"Кроме уличного освещения, мы займемся освещением тротуарным и в парках, скверах", - добавил он.

Как отметил глава города, в марте 2023 года завершили работы по освещению ранее неосвещенных 511 улиц города, более 210 км проложили необходимого кабеля и установили почти 6900 новых световых точек.

"Президент страны поставил четкую задачу, чтобы к 2025 году город был полностью освещенным. Честно скажу, в какой-то мере я завидую Астане, потому что Астана, я считаю, лучше освещена, чем Алматы. Но Алматы не остаётся в накладе, и мы постараемся в ближайшие два года ситуацию изменить", – сообщил аким города.

Ранее сообщалось, что в городе также благоустроят реки Есентай и Большую Алматинку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025917-dosaev-rasskazal-pochemu-v-gorode-ploho-rabotaet-osveschenie/