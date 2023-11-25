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Акимат Астаны обратился к горожанам из-за непогоды

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Дождевая вода и гололедица на дороге
Гололедица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Астаны обратился к жителям и гостям столицы из-за непогоды - в городе объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В официальном Telegram-канале столичного акимата напомнили, что штормовая погода ожидается в Астане и 12 регионах Казахстана.

В столице ожидаются туман, поземок, гололедица. Также - усиление ветра до 15-20 м/с.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев", - говорится в сообщении ведомства.

Все коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме.

Как отметили в администрации города, в первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

Отметим, что в субботу, 25 ноября, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды - в некоторых регионах прогнозируют метели и гололед.

До 27 ноября в стране ожидается неустойчивый характер погоды. В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047595-akimat-astany-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-nepogody/

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