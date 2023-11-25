Мороз и усиление ветра ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 25 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют пасмурную погоду - осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут -1 градус, а ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра - 9,0 м/с.

В Шымкенте сегодня - без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

Отметим, что в субботу, 25 ноября, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды - в некоторых регионах прогнозируют метели и гололед.

До 27 ноября в стране ожидается неустойчивый характер погоды. В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления.