На что потратили 11,3 млрд тенге, которые выделяли для форума в Костанае, рассказал аким

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге СЦК рассказал, на что были потрачены 11,3 млрд тенге, выделенные для проведения казахстанско-российского форума, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что недавно в Костанае проходил форум приграничного сотрудничества. По их данным, на проведение мероприятия было выделено 11,3 млрд тенге.

Отмечается, что в городе появился дворец школьников на 650 учащихся, были отремонтированы четыре улицы, по которым должны были ездить президенты Казахстана и России.

При этом, как заметили представители СМИ, во дворах не появились новые детские площадки.

"Знаете, мне этот вопрос шесть лет назад задавали еще в Петропавловске тоже – вот для чего ремонтируем Петропавловск, для показухи что ли? Что на этом все завершится, на будущий год ничего не будет выделяться? И так далее.

Но, как видите, в Петропавловске эта работа только увеличивается, как и в Костанае. Это не для какой-то показухи. Все те объекты, которые отремонтированы были, останутся и остались.

Люди приехали буквально на один день, прилетели на самолете, поселились в гостинице, заплатили свои деньги, покушали за свои деньги. Все. Мы даже бумагу не потратили на распечатку различных материалов. Отправили все по WhatsApp: программу, историю Костанайской области — все по-современному. Поэтому любые эти мероприятия, они дают только пользу. Появляются новые объекты, ремонтируются", – заявил в ответ Кумар Аксакалов.

В целом, по его словам, в Костанае в этом году отремонтировали 69 улиц, в том числе и на окраинах города.

"В том числе (на те средства, что были выделены на форум – прим. ред.). Я не выделяю, нет такого, чтобы специально под форум. (...) Для развития города.

Освещение ремонтировали по всему городу, дороги ремонтировали, 69 улиц – это все благо для людей. И на будущий год, я уверяю вас, эта работа будет продолжена", – заверил глава региона.

Напомним, 9 ноября в Костанае состоялся XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В работе форума приняли участия главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Однако в Костанай они не приехали – президенты выступили на форуме в режиме видеоконференции.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране при участии российской стороны.

При этом отметим, еще в начале лета сообщалось, что на проведение форума выделили 11 млрд тенге. Тогда эту информацию также комментировал аким Костанайской области.

"В этом вопросе немного неправильно расставлены акценты, по моему мнению. Не для проведения форума выделены средства, это для улучшения инфраструктуры города. Даже если бы форум не проводился, такие средства бы выделили. Большую часть средств направят на улучшение дорог", – говорил тогда Кумар Аксакалов.