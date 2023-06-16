11 млрд тенге на казахстанско-российский форум: информацию объяснил аким Костанайской области

Флаги Казахстана и России. Иллюстративное фото: akorda.kz

Аким Костанайской области на брифинге СЦК прокомментировал информацию об 11 млрд тенге, выделенных якобы на проведение казахстанско-российского форума этой осенью, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что осенью в Костанае пройдет казахстанско-российский форум. По их словам, есть данные, что на его проведение выделили 11 млрд тенге.

Представители СМИ поинтересовались, на что будут направлены эти средства.

"В этом вопросе немного неправильно расставлены акценты, по моему мнению. Не для проведения форума выделены средства, это для улучшения инфраструктуры города. Даже если бы форум не проводился, такие средства бы выделили. Большую часть средств направят на улучшение дорог", – сказал Кумар Аксакалов.

По его данным, в этом году в городе отремонтируют 65 автодорог. Часть средств направят также на ремонт теплосетей и сетей водоснабжения.

"Строится смарт-центр для детей. Это не к форуму же? Граждане, к сожалению, ошибаются. Это не на организацию форума.

На сам форум, может быть, уйдет около 1,5 млн тенге, наверное. Так как участники сами будут оплачивать проживание в гостинице, питание в кафе и ресторанах, и сами будут покрывать транспортные расходы. Поэтому никаких расходов с нашей стороны не будет.

А эти средства направлены на развитие города – дороги, вода, тепло, детские объекты. Не на форум. В следующем году бюджет на эти цели будет, наверное, еще больше", – резюмировал глава региона.

По данным с официального сайта посольства Казахстана в РФ, взаимоотношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией динамично развиваются и охватывают многие направления сотрудничества. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой. Между двумя государтсвами подписано более 400 договоров и соглашений.

При этом отметим, что в 2019 году в Костанае проходил Казахстанско-российский форум молодежи. Тогда Касым-Жомарт Токаев впервые посетил город в казестве президента РК.

Также напомним, что сегодня аким рассказал, когда государственную резиденцию в регионе переделают под детский реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025161-11-mlrd-tenge-na-kazahstansko-rossiyskiy-forum-informatsiyu-obyasnil-akim-kostanayskoy-oblasti/