Жители 16 сел СКО требуют ввести в области режим ЧС (видео)

Жители 16 сел Северо-Казахстанской области просят ввести здесь режим ЧС - они боятся, что в случае сильного ветра снова останутся без электричества на долгий срок, передает сайт телеканала КТК.

Разыгравшийся в прошлые выходные буран оставил без света почти 30 тысяч человек - в 16 селах на севере Казахстана шесть суток не могли возобновить подачу электричества.

Сейчас в большинстве домов электроснабжение восстановили. Но люди уверены: это только до следующего сильного ветра.

"На сегодня у нас положение улучшилось. Но тем не менее есть вероятность того, что будут новые порывы в связи с погодными условиями и в связи с тем, что в негодность пришло, ветхим оказалось оборудование электрическое и в том числе и провода. Просим обратить внимание на это и объявить режим ЧС. Срочно!" - заявила жительница села Астраханка Айман Абильмажинова.

По данным телеканала, больше тысячи человек по-прежнему остаются без электричества, несмотря на что в области в авральном режиме работают 46 ремонтных бригад. Учитывая, что от электричества работают насосы, у людей нет еще воды и тепла.

Похожая ситуация, как сообщает телеканал, сложилась и в Западно-Казахстанской области. Здесь в среду также разыгрался буран и ураган, из-за чего тысяча абонентов осталась без света.

Власти Уральска заявили, что возобновят электроснабжение в течение суток, однако горожане не исключают, что сидеть им без света придется и в следующий буран. Старые сети, по мнению людей, так и будут выходить из строя от ветра и снега.

"По области в целом и даже в городе, у нас по городу состояние электролиний очень плохое. То есть 80% по области и 60% по городу у нас изношены. На основании этого управление ЖКХ области разрабатывает несколько проектов. Если будет выделение средств из республиканского бюджета, то, соответственно, работы будут проводиться", - сообщил замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Источник: КТК

Напомним, что с конца прошлой недели на большей части Казахстана наблюдается непогода.

Так, на выходных мощный ураган накрыл столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

В одной из частей города ветер обрушил забор, который упал на женщину. Всего же, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. В итоге более 100 сел на несколько суток остались без света и связи.

Позже непогода накрыла Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области. Здесь из-за метели, сильного ветра и плохой видимости закрыли дороги и задерживали авиарейсы.