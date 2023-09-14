На какой стадии находится благоустройство Сайрана, рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал о том, на какой стадии находится благоустройство Сайрана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Завершена механическая очистка дна озера Сайран (площадь - 50 га) от иловых отложений. На сегодня ведутся конкурсные процедуры на реконструкцию и благоустройство территории озера. Строительные работы планируем начать в октябре текущего года", - сообщил аким.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 50 лет в Алматы начали очистку дна озера Сайран. Общая площадь очистки дноуглубления составила 162 тыс. кв. м. В работах задействованы 35 рабочих.

Позднее появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна.