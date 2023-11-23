Алматинца, подозреваемого в осквернении памятника Денису Тену, задержали

Мужчину, которого подозревают в совершении вандализма на памятнике Денису Тену в Алматы, задержали полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

"Подозреваемый в совершении вандализма на мемориале к памятнику Денису Тену задержан. Это житель Алматы, состоящий на психоневрологическом учете.

В рамках уголовного дела назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Задержанный помещен в Центр психического здоровья", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в городском департаменте полиции.

Ранее в соцсетях появились фото, на которых изображен памятник выдающемуся казахстанскому фигуристу Денису Тену в Алматы. На снимках видно, как некто изрисовал его, предположительно, черным фломастером.

Судя по выложенным фото, вандал оставил, по его же словам, свои данные – фамилию, имя, отчество, а также номер телефона и адрес проживания. В своем "послании" нарушитель также рассуждает о казахстанском обществе.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 294 УК РК.

Памятник в Алматы спортсмену открыли в июне 2019 года.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений – на него напали воры, пытавшиеся украсть зеркала с его авто. Его убийц приговорили к 18 годам лишения свободы.

В январе 2021 года одна из осужденных по данному делу, Жанар Толыбаева, вышла на свободу – ей заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы. К слову, женщину осудили за недонесение о преступлении. Однако в июне этого же года Толыбаеву опять вернули в колонию.

Как объяснили в Алматинском областном суде, апелляционная инстанция установила, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей.

В апреле прошлого года Толыбаева вышла на свободу.