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30 лет независимости Казахстана

Памятник Денису Тену в Алматы изрисовали вандалы

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Памятник Денису Тену
Памятник Денису Тену. Фото: tiktok.com/@mirzoev_amir

Алматинец выложил в соцсетях снимки, на которых изображен памятник покойному выдающемуся казахстанскому фигуристу Денису Тену. На фото видно, что кто-то испортил мемориал, пишет корреспондент NUR.KZ.

Пользователь TikTok показал, как кто-то изрисовал, предположительно, черным фломастером памятник выдающемуся казахстанскому фигуристу Денису Тену в Алматы.

Судя по выложенным снимкам, вандал оставил, по его же словам, свои данные – фамилию, имя, отчество, а также номер телефона и адрес проживания. В своем "послании" вандал также рассуждает о казахстанском обществе.

Памятник Денису Тену
Памятник Денису Тену. Фото: tiktok.com/@mirzoev_amir

Случившееся корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"Сотрудниками полиции выявлен возмутительный факт оскорбления памяти Дениса Тена. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 294 УК РК. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, согласно части 1 статьи 294 УК РК, вандализм наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 160 МРП (552 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;
  • либо арестом на срок до 40 суток.

Памятник в Алматы фигуристу открыли в июне 2019 года.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений – на него напали воры, пытавшиеся украсть зеркала с его авто. Его убийц приговорили к 18 годам лишения свободы.

В январе 2021 года одна из осужденных по данному делу Жанар Толыбаева вышла на свободу – ей заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы. К слову, женщину осудили за недонесение о преступлении. Однако в июне этого же года Толыбаеву опять вернули в колонию.

Как объяснили в Алматинском областном суде, апелляционная инстанция установила, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей.

В апреле прошлого года все же Толыбаева вышла на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047145-pamyatnik-denisu-tenu-v-almaty-izrisovali-vandaly/

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