"Приезжают, чтобы заработать на частном извозе": депутат о причинах большого числа ДТП в Алматы

Депутат мажилиса Ерболат Саурыков сегодня на пленарном заседании палаты высказался о причинах большого количества ДТП в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Саурыков заявил, что, по статистике, почти половина из 700 тысяч автомобилей, ежедневно въезжающих в Алматы, приезжают в город, чтобы заработать на частном извозе.

"В результате город Алматы занимает первое место в рейтинге регионов с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. С начала года там зарегистрировано 826 ДТП", – заявил мажилисмен.

По его словам, также в тройку антилидеров входят Алматинская и Жамбылская области.

Депутат связал такие высокие показатели ДТП с ростом неопытных водителей, которые покупают права либо получают их в подарок.

Кроме того, в числе причин высокой аварийности, как отметил Саурыков, формальное проведение техосмотров, рост количества автомобилей с правосторонним управлением и увеличение числа нелегальных таксистов.

Между тем сегодня в Антикоре официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов рассказал, как казахстанцы в обход существующих правил получают водительские права.

"Как считают граждане, усложнение процедуры сдачи экзаменов является одной из причин усиления коррупции. Поэтому люди находят новые способы (получения водительских прав – прим. ред.)", – заявил он.

Напомним, летом этого года правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции.

Сообщалось, что МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений:

внедрена обязательная биометрия экзаменуемых лиц;

внедрена видеофиксация всего процесса тестирования;

изменен регламент пересдачи экзаменов.

А в начале октября в МВД сообщили, что гражданам могут запретить самостоятельно готовиться к сдаче на их получение – обучение в обязательном порядке нужно будет проходить в автошколе.

При этом недавно сообщалось, что в ноябре по всему Казахстану аннулировали 66 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав. Специалисты отмечали, что в попытке получить заветное водительское удостоверение, казахстанцы шли на различные ухищрения.

Так, например, будущие водители пытались воспользоваться микронаушниками, HDMI-сплиттерами, позволяющими удаленно подключаться к компьютерам. Некоторые экзаменуемые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.

Также ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина постукивает по окну, пытаясь помочь экзаменуемому.